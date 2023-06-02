Компания Web3 Tech запланировала занять африканский рынок блокчейн-технологий

Российский разработчик в области блокчейн-технологий Web3 Tech собирается закрепиться на рынке Африки. Компания ставит задачу продвижения своего продукта на континенте.

Web3 Tech намерена развивать IТ-специалистов и рынок в целом, заявил коммерческий директор компании Михаил Купче на выставке Gitex Africa в Марракеше.

По его словам, компания будет продвигать свои продукты как для частного бизнеса, так и в госсекторе африканских стран.

«Мы планируем по максимуму занять рынок индустриальных решений на базе блокчейна на Африканском континенте», — сказал Купче, его цитирует ТАСС.

Помимо продвижения готовых продуктов компания готова трансформировать их под специфику и потребности африканского рынка.

Ранее инвесторы рассказали RB.RU о трендах и перспективах развития web 3.0 и блокчейн-технологий.

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