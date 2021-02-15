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НИУ ВШЭ проведет вебинар о том, как пандемия повлияла на интерес к управлению бизнес-процессами

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

17 февраля пройдет открытый вебинар «Влияние пандемии на интерес к BPM — исследование Process Excellence Network 2021». Для участия нужно зарегистрироваться.

НИУ ВШЭ проведет вебинар о том, как пандемия повлияла на интерес к управлению бизнес-процессами

Ведущим вебинара станет Андрей Коптелов — вице-президент ABPMP Russia, директор программ Центра развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

Спикер обсудит:

  • изменился ли подход к трансформации бизнеса из-за пандемии;
  • какие направления стали приоритетными;
  • какие сферы трансформируются особенно активно в связи с COVID-19;
  • как определить успешность трансформации и другие вопросы.

Участники также получат запись трансляции и текст исследования.

Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Фото на обложке: Yuriy Golub / Shutterstock

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