17 февраля пройдет открытый вебинар «Влияние пандемии на интерес к BPM — исследование Process Excellence Network 2021». Для участия нужно зарегистрироваться.

НИУ ВШЭ проведет вебинар о том, как пандемия повлияла на интерес к управлению бизнес-процессами