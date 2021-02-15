НИУ ВШЭ проведет вебинар о том, как пандемия повлияла на интерес к управлению бизнес-процессами

Евгения Хрисанфова
17 февраля пройдет открытый вебинар «Влияние пандемии на интерес к BPM — исследование Process Excellence Network 2021». Для участия нужно зарегистрироваться.
НИУ ВШЭ проведет вебинар о том, как пандемия повлияла на интерес к управлению бизнес-процессамиЕвгения Хрисанфова
Ведущим вебинара станет Андрей Коптелов — вице-президент ABPMP Russia, директор программ Центра развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.
Спикер обсудит:
- изменился ли подход к трансформации бизнеса из-за пандемии;
- какие направления стали приоритетными;
- какие сферы трансформируются особенно активно в связи с COVID-19;
- как определить успешность трансформации и другие вопросы.
Участники также получат запись трансляции и текст исследования.
Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Фото на обложке: Yuriy Golub / Shutterstock
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