Участники фондового рынка выступили за продление работы бирж

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила Банку России продлить работу «Мосбиржи» и «СПБ Биржи» в выходные.
В Банке России сообщили о возможности запуска торгов на выходных только после регистрации правил торгов в регуляторе, передает «Коммерсантъ».
Пока ЦБ изучает предложения участников рынка. Регулятор хочет оценить все возможные риски, к которым он относит ликвидность торгов, готовность инфраструктуры участников и систем риск-менеджмента, маржинальную торговлю, а также готовность инвесторов к участию.
«СПБ Биржа» планирует, что работа на выходных будет частью дополнительной утренней торговой сессии торгового дня понедельника. Денежные расчеты и поставка по ценным бумагам по субботам и воскресеньям проводиться не будут.
При этом по выходным для защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний будет существенно сужен диапазон ценовых движений по акциям и депозитарным распискам по сравнению с буднями.
В «Открытие Инвестиции» опасаются, чтобы запуск торгов не привел к ситуации, когда «клиент, который не хочет торговать, вынужден был бы все равно контролировать свои позиции и реагировать на прилетающие маржин-коллы».
Во Freedom Finance признали, что «торги 24/5 или 24/7 — по сути, неизбежная вещь», но опасаются допуска клиентов в «дикий рынок». В компании пояснили, что по бумагам все время должны быть маркетмейкеры, а диапазоны колебаний цен следует ограничивать строже, чем в дневную сессию. Еще один важный момент — возможность вывода средств по выходным. Пока такую возможность клиентам готовы предоставить «Финам» и ВТБ.
Эксперты рынка считают, что торговля иностранными бумагами по выходным «может создать пространство для манипулирования».
К тому же, ежедневная торговля — это дополнительные затраты на инженеров, техническую поддержку, работу риск-менеджмента.
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Фото на обложке: Rawpixel.com /
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