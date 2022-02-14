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Участники фондового рынка выступили за продление работы бирж

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предложила Банку России продлить работу «Мосбиржи» и «СПБ Биржи» в выходные.

Участники фондового рынка выступили за продление работы бирж

В Банке России сообщили о возможности запуска торгов на выходных только после регистрации правил торгов в регуляторе, передает «Коммерсантъ».

Пока ЦБ изучает предложения участников рынка. Регулятор хочет оценить все возможные риски, к которым он относит ликвидность торгов, готовность инфраструктуры участников и систем риск-менеджмента, маржинальную торговлю, а также готовность инвесторов к участию.

«СПБ Биржа» планирует, что работа на выходных будет частью дополнительной утренней торговой сессии торгового дня понедельника. Денежные расчеты и поставка по ценным бумагам по субботам и воскресеньям проводиться не будут. 

При этом по выходным для защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний будет существенно сужен диапазон ценовых движений по акциям и депозитарным распискам по сравнению с буднями.

В «Открытие Инвестиции» опасаются, чтобы запуск торгов не привел к ситуации, когда «клиент, который не хочет торговать, вынужден был бы все равно контролировать свои позиции и реагировать на прилетающие маржин-коллы». 

Во Freedom Finance признали, что «торги 24/5 или 24/7 — по сути, неизбежная вещь», но опасаются допуска клиентов в «дикий рынок». В компании пояснили, что по бумагам все время должны быть маркетмейкеры, а диапазоны колебаний цен следует ограничивать строже, чем в дневную сессию. Еще один важный момент — возможность вывода средств по выходным. Пока такую возможность клиентам готовы предоставить «Финам» и ВТБ.

Эксперты рынка считают, что торговля иностранными бумагами по выходным «может создать пространство для манипулирования».

 К тому же, ежедневная торговля — это дополнительные затраты на инженеров, техническую поддержку, работу риск-менеджмента.

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Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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