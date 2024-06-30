WSJ: сотрудники Всемирного экономического форума жалуются на домогательства и дискриминацию

Работники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе рассказали о случаях домогательств, а также дискриминации по половому, возрастному и расовому признаку на работе. Обвинения касаются и основателя форума — Клауса Шваба.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на интервью и переписку с 80 бывшими и текущими сотрудниками ВЭФ, работавшими с 1980-х до наших дней, а также на другие осведомленные источники.

Издание пишет, что минимум шесть сотрудниц столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны старших менеджеров, часть из которых до сих пор работают в компании. Две девушки рассказали, что столкнулись с подобным поведением VIP-гостей форума.

Несколько других работников сообщили, что им известно о харассменте со стороны основателя и главы ВЭФ Клауса Шваба. По данным WSJ, коллеги предупреждали новых сотрудниц о Швабе: если остаться с ним наедине, он допустит неприличные комментарии, которые будут скорее неловкими, чем угрожающими.

Еще шесть сотрудниц были уволены или понесли иное наказание из-за беременности или по возвращении из декретного отпуска. Среди работников компании обсуждается случай с руководительницей отдела стартапов, произошедший в 2017 году. Девушка присоединилась к штату, но из-за скорой беременности была уволена, а короткий период работы назвали испытательным сроком.

Сообщается, что несколько лет назад глава ВЭФ поручил сократить группу сотрудников старше 50 лет в целях снижения среднего возраста штата. Глава отдела кадров, напомнивший, что для увольнений нужна веская причина, также был уволен.

Кроме того, работники форума жаловались на случаи оскорблений на расовой почве, а также на отсутствие карьерного роста в компании. При этом многие из сотрудников ВЭФ отмечали полезность полученного опыта и знакомств с коллегами, а также доброжелательность руководства.

Как сообщает WSJ, во время подготовки статьи Шваб связывался с главным редактором журнала и с его издателем Dow Jones, чтобы выразить обеспокоенность ее содержанием.

Однако не сумев повлиять на издание, основатель ВЭФ в конце мая объявил сотрудникам о желании покинуть пост главы форума, назвав это давно принятым решением. Клаус Шваб займет должность неисполнительного председателя совета попечителей.

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