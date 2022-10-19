Агентство недвижимости Welcome 24 объявило о привлечении средств для разработки цифровой платформы

Цифровое агентство недвижимости Welcome 24 объявляет о привлечении 20 млн рублей на развитие цифровой платформы для работы агентов недвижимости, об этом рассказали в пресс-службе компании.
В сентябре Welcome 24 сообщила о выходе на рынок недвижимости по оказанию агентских услуг.
Агентство планирует оптимизировать бизнес-процессы и разработать уникальную модель расчета вознаграждения для агентов. Реализацию проекта планируется провести в несколько этапов. Сначала будет запущена платформа с основными сервисами, затем последует расширение и переход в метавселенную.
Сервис, который, как ожидается, заработает в декабре текущего года, позволит агентам отслеживать собственные сделки, а также доход от сделок других агентов. Кроме того, платформа предоставит возможности для обучения.
Первый транш инвестиций направлен на разработку рабочей версии платформы, основным инвестором выступает Юрий Провкин.
Фото на обложке: Olivier Le Moal /
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