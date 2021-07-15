Российский производитель искусственного мяса Welldone привлек $1,5 млн

Российский производитель искусственного мяса Welldone в раунде А привлек $1,5 млн. Компания планирует увеличить объемы производства до 150 тонн в месяц, нарастить дистрибуцию и выйти на зарубежный рынок. Об этом RB сообщили в пресс-службе компании.

Инвесторами стали российский фонд Phystech Ventures и международный Lever VC.

В прошлом году Welldone выпустила на рынок линейку растительных котлет и фаршей. За полгода проект нарастил продажи с нескольких десятков килограммов до нескольких тонн в месяц. Растительное мясо под брендом Welldone продается в «Азбуке вкуса», «Ашане», «Ленте», а также сервисах доставки «Самокат» и «Яндекс.Лавка».

Управляющий партнер фонда Fuel for growth сообщил RB, что привлеченных средств будет недостаточно ни для выхода за рубеж, ни для значимого расширения производства в России. Скорее всего, это вложения для продвижение на российском рынке и повышения узнаваемости бренда.

Инвестиции, по его словам, поднимаются по такой сравнительно скромной оценке вероятнее всего из-за «медленного восприятия населением инновационных продуктов питания, в отличие от зарубежных рынков, где такие продукты давно вошли в мейнстрим».

Стартап в 2019 году основала команда из нескольких бывших сотрудников Нижегородского масложирового комбината во главе с его экс-начальником отдела реинжиниринга бизнес-процессов Александром Киселевым.

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Фото: официальная страница Welldone в Facebook