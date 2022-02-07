Western Union прекратит внутрироссийские переводы

Western Union с 1 апреля закроет внутрироссийские переводы из-за низкой популярности. Направление не выдерживает конкуренции с карточными переводами банков и СБП.
Компания сообщила о своем решении банкам-партнерам. Western Union решила сосредоточиться на развитии многоканальной платформы, которая позволит быстро запустить перевоы за рубеж для своих клиентов, передает РБК.
Отправители, которые отправили перевод до 31 марта, но адресат его не получил, смогут вернуть свои средства в отделенихя «Почты России». С 24 марта лимит внутренних переводов снизят до 5 тыс. рублей.
Компания не раскрыла объем переводов по внутрироссийским каналам. За 2021 год из России, по данным ЦБ, было отправлено $7,8 млрд с помощью Western Union, «Золотой короной», «Юнистрим», Contact и «Почтой России».
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Фото на обложке: Alexandros Michailidis /
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