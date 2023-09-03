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Калифорния уже потеряла $5 млрд из-за забастовки голливудских сценаристов

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Забастовка Гильдии сценаристов Америки (WGA) в Голливуде, которая продолжается со 2 мая, нанесла ущерб экономике штата Калифорния почти в $5 млрд. С июля к сценаристам присоединился профсоюз американских актеров.

Калифорния уже потеряла $5 млрд из-за забастовки голливудских сценаристов

Об этом сообщает Financial Times. Издание подчеркивает, что потери штата вырастут, поскольку последние переговоры между профсоюзами и киностудиями не привели к результатам.

Забастовка сценаристов длится уже четыре месяца. Прошлая стачка подобных масштабов проходила в 2007 – 2008 годах и продлилась 100 дней. Потери от нее оценили в $2,1 млрд.

По оценкам WGA, текущая забастовка обходится экономике Калифорнии в $30 млн в день. Как рассказал глобальный стратег Института Милкена Кевин Клоуден, бессрочная забастовка уже привела к остановке производства большинства голливудских фильмов и сериалов, что также наносит ущерб малому бизнесу: сервисам аренды, химчистки, кейтеринга, услуг водителей.

После присоединения к стачке Американского профсоюза работников кино, радио и телевидения забастовка WGA стала первой масштабной забастовкой актеров с 1980 года, а также первой одновременной забастовкой актеров и сценаристов с 1960 года.

30 августа казначей штата Калифорния Фиона Ма призвала Альянс продюсеров кино и телевидения вернуться за стол переговоров со сценаристами и актерами, чтобы остановить протесты. Чиновница отметила, что в индустрии развлечений работают 700 тысяч калифорнийцев.

Фото: Jack Quillin / Shutterstock

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