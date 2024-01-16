«Движение первых» требует 47 млн рублей со сколковского стартапа WGT

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» подало в Арбитражный суд Москвы иск к разработчику 3D-моделей ООО «ВГТ» (WGT) на сумму почти 47 млн рублей. Это следует из материалов электронной картотеки суда, обратил внимание RB.RU. Спор, очевидно, возник из-за качества работ для выставки «Россия». На момент публикации ни WGT, ни «Движение первых», ни фонд «Сколково» не ответили на запросы издания.

В декабре 2021 года «Движение первых» и WGT заключили договор на разработку сайта за 60 млн рублей. Речь, скорее всего, шла о создании графики для выставки-форума «Россия». Процесс поделили на несколько этапов, готовый проект предстояло сдавать в конце 2022 года.

Однако работы к обговоренным срокам фактически были невыполнены или были ненадлежащего качества, истец потребовал устранить все недостатки. Разработчики ошибки не исправили, поэтому «Движение первых» в апреле 2023 года обратилось в суд, чтобы взыскать штраф от общей суммы договора и неустойки за каждый невыполненный этап — 686,2 тыс. рублей.

ООО «ВГТ» в досудебном порядке оплатило штрафные санкции, «Движение первых» посчитало их недостаточными и подало апелляцию. Но суд первой и апелляционной инстанции 15 сентября 2023 года отказал в удовлетворении жалобы: штраф повторному начислению не подлежит, так как ранее уже был уплачен ответчиком.

Через три дня после решения апелляционной инстанции об отказе по первому иску «Движение первых» подало новое исковое заявление о взыскание задолженности на сумму 46,9 млн рублей к ООО «ВГТ».

Юрист и медиатор Кристина Сергазиева предположила, что новый спор возможно снова касается нарушения графика выполнения обязательств ООО «ВГТ» на выставке «Россия», или договор был выполнен с существенными недостатками. В этот раз помешать выиграть дело «Движению первых» может недостаточность доказательств, а также, если ответчик докажет, что нарушение договора было допущено не по вине компании, а из-за форс-мажора.

«Скорее всего ООО "ВГТ" и в этот раз нарушило условия договора, только вот ООО "Движение первых" ждать исполнения обязательств и назначать новые сроки для исполнения не стало, так как данное нарушение происходит уже не в первый раз и доверие между партнерами потеряно», — добавила она.

В подобных делах судьи учитывают правомерность исковых требований и при вынесении решения/определения основываются на предоставленных сторонами материалах дела и на нормативно правовых актах РФ, говорит практикующий юрист Зара Горбушина.

Она отметила, что в таких кейсах чаще всего истец превышает свои права и условия договора касательно штрафных санкций не соблюдает, в связи с чем может проиграть спор. А повторное взыскание штрафа можно расценить как необоснованное обогащение.

WGT основана в 2016 году. В июле 2021 года бизнесмен, совладелец «СПМ Банка» и вице-президент федерации дзюдо Борис Ротенберг купил 50% стартапа. Соучредителем, по данным Rusprofile, он пробыл до ноября того же года. Выручка компании за 2022 год составила 44 млн рублей, убыток — 43 млн рублей.

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» создано в 2022 году. Расходы на работу объединения составляют 4 млрд рублей в год. Бюджет организации составляет примерно 19 млрд рублей, около 10 млрд рублей из них средства для регионов. К середине прошлой осени организация, по ее собственным данным, объединяла 3,5 млн молодых россиян, при этом у RuTube-канала «Движение первых», на 16 января, всего 141 подписчик, число просмотров скрыто.

4 ноября 2023 года в Москве открылась международная выставка-форум «Россия».Участниками стали 89 регионов, ведомства, корпорации и общественные организации. «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» организовали совместный павильон. Он состоит из семи залов, которые посвящены известным россиянам, природе России и различным сферам науки. Об известных ученых, поэтах и композиторах посетителям рассказывает закадровый голос и ожившие на экранах 3D-фигуры этих людей.

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Фото на обложке: «Движение первых» / VK