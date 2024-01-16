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«Движение первых» требует 47 млн рублей со сколковского стартапа WGT

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» подало в Арбитражный суд Москвы иск к разработчику 3D-моделей ООО «ВГТ» (WGT) на сумму почти 47 млн рублей. Это следует из материалов электронной картотеки суда, обратил внимание RB.RU. Спор, очевидно, возник из-за качества работ для выставки «Россия». На момент публикации ни WGT, ни «Движение первых», ни фонд «Сколково» не ответили на запросы издания.

«Движение первых» требует 47 млн рублей со сколковского стартапа WGT

В декабре 2021 года «Движение первых» и WGT заключили договор на разработку сайта за 60 млн рублей.  Речь, скорее всего, шла о создании графики для выставки-форума «Россия». Процесс поделили на несколько этапов, готовый проект предстояло сдавать в конце 2022 года.

Однако работы к обговоренным срокам фактически были невыполнены или были ненадлежащего качества, истец потребовал устранить все недостатки. Разработчики ошибки не исправили, поэтому «Движение первых» в апреле 2023 года обратилось в суд, чтобы взыскать штраф от общей суммы договора и неустойки за каждый невыполненный этап — 686,2 тыс. рублей. 

ООО «ВГТ» в досудебном порядке оплатило штрафные санкции, «Движение первых» посчитало их недостаточными и подало апелляцию. Но суд первой и апелляционной инстанции 15 сентября 2023 года отказал в удовлетворении жалобы: штраф повторному начислению не подлежит, так как ранее уже был уплачен ответчиком.

Через три дня после решения апелляционной инстанции об отказе по первому иску «Движение первых» подало новое исковое заявление о взыскание задолженности на сумму 46,9 млн рублей к ООО «ВГТ».

Юрист и медиатор Кристина Сергазиева предположила, что новый спор возможно снова касается нарушения графика выполнения обязательств ООО «ВГТ» на выставке «Россия», или договор был выполнен с существенными недостатками. В этот раз помешать выиграть дело «Движению первых» может недостаточность доказательств, а также, если ответчик докажет, что нарушение договора было допущено не по вине компании, а из-за форс-мажора.

«Скорее всего ООО "ВГТ" и в этот раз нарушило условия договора, только вот ООО "Движение первых" ждать исполнения обязательств и назначать новые сроки для исполнения не стало, так как данное нарушение происходит уже не в первый раз и доверие между партнерами потеряно», — добавила она.

В подобных делах судьи учитывают правомерность исковых требований и при вынесении решения/определения основываются на предоставленных сторонами материалах дела и на нормативно правовых актах РФ, говорит практикующий юрист Зара Горбушина.

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Она отметила, что в таких кейсах чаще всего истец превышает свои права и условия договора касательно штрафных санкций не соблюдает, в связи с чем может проиграть спор. А повторное взыскание штрафа можно расценить как необоснованное обогащение. 

WGT основана в 2016 году. В июле 2021 года бизнесмен, совладелец «СПМ Банка» и вице-президент федерации дзюдо Борис Ротенберг купил 50% стартапа. Соучредителем, по данным Rusprofile, он пробыл до ноября того же года. Выручка компании за 2022 год составила 44 млн рублей, убыток — 43 млн рублей.

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» создано в 2022 году. Расходы на работу объединения составляют 4 млрд рублей в год. Бюджет организации составляет примерно 19 млрд рублей, около 10 млрд рублей из них средства для регионов. К середине прошлой осени организация, по ее собственным данным, объединяла 3,5 млн молодых россиян, при этом у RuTube-канала «Движение первых», на 16 января, всего 141 подписчик, число просмотров скрыто. 

4 ноября 2023 года в Москве открылась международная выставка-форум «Россия».Участниками стали 89 регионов, ведомства, корпорации и общественные организации. «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» организовали совместный павильон. Он состоит из семи залов, которые посвящены известным россиянам, природе России и различным сферам науки. Об известных ученых, поэтах и композиторах посетителям рассказывает закадровый голос и ожившие на экранах 3D-фигуры этих людей. 

Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

Фото на обложке: «Движение первых» / VK

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