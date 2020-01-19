Пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера WhatsApp

В работе WhatsApp 19 января после 15:00 по Москве произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных сайтов.

По данным портала, около 64% пользователей, сообщивших о сбоях в работе WhatsApp, испытывают проблемы с приемом и отправкой сообщений, 33% пожаловались на неполадки с соединением, 1% не могут авторизоваться в мессенджере.

Чаще всего жалобы на работу WhatsApp на Downdetector поступали из стран Европы и Ближнего Востока.

Скриншоты: с сайта downdetector.com