WhatsApp запустит кампанию по конфиденциальности после протеста пользователей

WhatsApp запустит в Великобритании и Германии свою первую крупную рекламную кампанию, ориентированную на защиту конфиденциальности, пишет BBC.

В одном из рекламных роликов кампании пара обменивается сообщениями в WhatsApp за ужином с компанией разговорчивых друзей.

Запуском рекламной кампании WhatsApp ответил на реакцию пользователей, связанную с изменениями в условиях использования мессенджера.

«Идея в том, что мы собираемся напрямую сообщать людям о преимуществах конфиденциальности и шифрования. На самом деле сквозное шифрование является абстрактным термином, и мы хотим помочь донести его значение до людей», — сказал Sky News глава WhatsApp Уилл Кэткарт.

WhatsApp заявил, что противостоит давлению со стороны правительств с целью найти компромисс в способе шифрования сообщений. Власти должны «требовать большей безопасности», а не меньшего, сказал BBC Кэткарт.

«Первый шаг к обеспечению безопасности людей — это надежная защита, и мы считаем, что правительствам не следует пытаться поощрять технологические компании в предложениях слабой безопасности», — сказал Кэткарт.

WhatsApp использует сквозное шифрование — это означает, что сообщения могут быть прочитаны только на устройствах отправителя и получателя. Сам WhatsApp, как и компания-владелец мессенджера Facebook, не могут просматривать или перехватывать сообщения.

При этом компания разработала другие инструменты, которые помогают блокировать незаконные материалы и широко распространяемую дезинформацию. По словам Кэткарта, ежемесячно WhatsApp блокирует два миллиона учетных записей.

В январе тысячи пользователей сообщили о намерении перестать использовать WhatsApp, сделав ошибочный вывод из новой политики мессенджера о возможности компании делиться личными данными людей с Facebook. Фактически изменения оказались связаны в основном с предоставлением компаниям возможности принимать платежи через WhatsApp.

WhatsApp уже заблокировали в Китае. Компания подает в суд на правительство Индии из-за новых правил, которые вынудят мессенджер нарушить меры защиты конфиденциальности. На Индию приходится около 400 миллионов из двух миллиардов пользователей WhatsApp.

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