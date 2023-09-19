В 2023 году российский бизнес потратил на рассылки в WhatsApp вдвое больше, чем годом ранее — исследование

После начала кризиса в 2022 году российский бизнес лишился многих маркетинговых инструментов, на этом фоне компании стали активнее использовать мессенджеры, в частности WhatsApp, который не попал под ограничения, введенные против Meta*. По данным внутренней статистики компании TextBack, за первые пять месяцев 2023 года бизнес потратил на переписки с клиентами 55 млн рублей, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Какие компании пользуются WhatsApp-рассылками?

Активнее всего WhatsApp-рассылками пользуются компании из Ecommerce и Edtech – это можно было отметить и 2022, и в 2023 году. Доля Ecommerce в рассылках возросла на 4,3%. Сфера услуг за прошедший год стала активнее осваивать WhatsApp, ее доля в общем количестве рассылок выросла с 7 до 14%.

В таблице приведены данные по индустриям за пять месяцев 2022 и 2023 годов

Индустрия Процент от общего числа WhatsApp-рассылок В 2022 году В 2023 году EdTech 27.2% 27.7% E-commerce 15.9% 20.2% Услуги 7.4% 14% IT (компании, специализирующиеся на продаже софта) 9.1% 8.9%

В целом, количество переписок в бизнес-аккаунтах в WhatsApp выросло пропорционально затратам, выяснили в TextBack. Клиенты видят эффективность мессенджера и вкладываются в масштабирование канала. Если в 2022 году компании отправили клиентам 6 млн сообщений, то в 2023 году их стало 12 млн.

Снижение вовлеченности пользователей и рост стоимости реакции

В текущем году уровень реакций в WhatsApp снизился на 10%. Это повлекло рост стоимости на рассылку в четыре раза. Если в 2022 году на рассылку реагировало в среднем 34% получателей, а за каждую реакцию бизнес платил 27 рублей, то сегодня уровень реакций снизился до 21% и стоимость каждой — 110 рублей. Дешевле всего реакции обходятся сфере услуг и фитнеса. Дороже всего — производству, сфере недвижимости и путешествий. Еще одной причиной роста стоимости стала волатильность рубля.

Доставляемость и открываемость

По этим параметрам за год зафиксированы несущественные изменения. Доставляемость сократилась с 84,7% в 2022 году до 84,2% в текущем году. Показатели открываемости снизились чуть более существенно — на 4%. Тем не менее, она остается на относительно высоком уровне в 88%. Для сравнения, открываемость у email-рассылок составляет 21,6%.

Response Rate

Этот показатель в 2023 году снизился на 19% и держится на уровне 21%, что, по данным TextBack, является сравнительно высоким результатом.

Отписки

Средний процент отписок сохраняется на уровне 3%. При этом увеличился разброс. Раньше процент отписок варьировался от 1% до 6%, теперь же — почти до 8%. Изменения также можно наблюдать в отдельных отраслях. Например, в сфере финансов показатель вырос на 1,4%, а в сфере развлечений — снизился на 4%. Финансы все еще остаются в топе антирейтинга: как и в 2022 году, здесь сохраняется самый высокий процент отписок.

Что делать бизнесу, чтобы эффективнее работать с WhatsApp

Подключить WhatsApp Business API

Использовать собственные базы номеров и не покупать чужие.

Сегментировать аудиторию: для этого можно использовать множество инструментов, например, RFM-анализ.

Добавлять в рассылки кнопки, а не заставлять клиентов отправлять цифры или целые фразы в ответ и тратить на это много времени.

Использовать рассылки-дожимы: это так называемые повторные касания, которые помогут напомнить клиенту о товарах в корзине или недавних акциях

Отправлять рассылки не чаще двух-трех раз в неделю

Обращаться по имени, использовать медиа-элементы, структурировать текст.

WhatsApp в июне объявил, что с очередным обновлением в мессенджере появятся каналы, в которых администраторы смогут публиковать текст, изображения, видео и всевозможные опросы. В связи с этим российские власти заявили, что мессенджер может быть заблокирован на территории РФ.

*Meta признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена.

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