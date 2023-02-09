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Пользователи WhatsApp смогут создавать запланированные звонки в групповых чатах

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мессенджер WhatsApp работает над функцией запланированных звонков в групповых чатах. Пользователи смогут выбрать название, дату и время звонка. Его участникам будут приходить уведомления о создании и начале звонка.

Пользователи WhatsApp смогут создавать запланированные звонки в групповых чатах

Пока нововведение доступно в бета-версии мессенджера на Android. Однако не уточняется, когда функция станет доступна для всех пользователей, сообщил портал WABetaInfo.

В конце ноября 2022 года в WhatsApp произошла крупная утечка данных – на продажу были выставлены данные более 500 млн пользователей. Хакеры добыли номера телефонов, которые привязаны к аккаунтам – почти 10 млн из них принадлежали россиянам.

WhatsApp на тот момент оценивал число своих пользователей в 2 млрд, то в сеть утекли данные четверти пользователей мессенджера. База включает сведения о пользователей из 84 стран.

WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: Alex Photo Stock / Shutterstock

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