WhatsApp запустил мгновенные переводы криптовалюты между пользователями

WhatsApp добавил в свое приложение возможность проводить между пользователями транзакции в криптовалюте с помощью криптокошелька Novi. Об этом в Twitter сообщил глава Novi Стефан Касриэль.

Такая возможность появилась благодаря интеграции в мессенджер платежного сервиса Novi. Пока переводы доступны лишь в США, одна в дальнейшем планируется распространить функцию на другие страны. Транзакции проводятся мгновенно и без комиссии, они будут отображаться прямо в чатах пользователей. Переводы происходят в стейблкоине USDP.

Он также добавил, что использование Novi не повлияет на политику конфиденциальности WhatsApp, для звонков и сообщений по-прежнему будет использоваться сквозное шифрование.

Криптокошелек Novi был запущен Facebook в октябре 2021 года.

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