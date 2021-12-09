WhatsApp запустил мгновенные переводы криптовалюты между пользователями

WhatsApp добавил в свое приложение возможность проводить между пользователями транзакции в криптовалюте с помощью криптокошелька Novi. Об этом в Twitter сообщил глава Novi Стефан Касриэль.
Такая возможность появилась благодаря интеграции в мессенджер платежного сервиса Novi. Пока переводы доступны лишь в США, одна в дальнейшем планируется распространить функцию на другие страны. Транзакции проводятся мгновенно и без комиссии, они будут отображаться прямо в чатах пользователей. Переводы происходят в стейблкоине USDP.
There's a new way to try the @Novi digital wallet. Starting today, a limited number of people in the US will be able to send and receive money using Novi on @WhatsApp, making sending money to family and friends as easy as sending a message. 💸💬 pic.twitter.com/dGz3lejri7— Stephane Kasriel (@skasriel) December 8, 2021
Он также добавил, что использование Novi не повлияет на политику конфиденциальности WhatsApp, для звонков и сообщений по-прежнему будет использоваться сквозное шифрование.
Криптокошелек Novi был запущен Facebook в октябре 2021 года.
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Фото на обложке: guteksk7 /
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