WhatsApp* планирует создать ИИ-помощника для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами. Стоимость подписки на эту услугу начинается от $14 в месяц.
Первое время программа Meta Verified будет доступна в Бразилии, Индии, Индонезии и Колумбии, позднее и в других странах, пишет TechCrunch.
Пользователи, оформившие подписку на услугу, получат значок верификации и защиту от использования их имени третьими лицами.
Предприниматели смогут использовать бизнес-аккаунт с нескольких устройств, а также создавать пользовательскую веб-страницу с информацией о своей компании, которой можно поделиться с клиентами.
*принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена
Фото на обложке: Unsplash
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