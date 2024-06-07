WhatsApp* планирует создать ИИ-помощника для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами. Стоимость подписки на эту услугу начинается от $14 в месяц.

Первое время программа Meta Verified будет доступна в Бразилии, Индии, Индонезии и Колумбии, позднее и в других странах, пишет TechCrunch.

Пользователи, оформившие подписку на услугу, получат значок верификации и защиту от использования их имени третьими лицами.

Предприниматели смогут использовать бизнес-аккаунт с нескольких устройств, а также создавать пользовательскую веб-страницу с информацией о своей компании, которой можно поделиться с клиентами.

*принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена

Фото на обложке: Unsplash