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WhatsApp* планирует создать ИИ-помощника

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

WhatsApp* планирует создать ИИ-помощника для ведения бизнес-аккаунтов и работы с клиентами. Стоимость подписки на эту услугу начинается от $14 в месяц.

WhatsApp* планирует создать ИИ-помощника

Первое время программа Meta Verified будет доступна в Бразилии, Индии, Индонезии и Колумбии, позднее и в других странах, пишет TechCrunch.

Пользователи, оформившие подписку на услугу, получат значок верификации и защиту от использования их имени третьими лицами.

Предприниматели смогут использовать бизнес-аккаунт с нескольких устройств, а также создавать пользовательскую веб-страницу с информацией о своей компании, которой можно поделиться с клиентами.

*принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена

Фото на обложке: Unsplash

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