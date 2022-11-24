Крупная утечка в WhatsApp – на продажу выставлены данные более 500 млн пользователей

В WhatsApp произошла крупная утечка данных – на продажу выставлены данные более 500 млн пользователей. Хакеры добыли номера телефонов, которые привязаны к аккаунтам – почти 10 млн из них принадлежат россиянам.
Об утечке в WhatsApp пишет портал Cybernews. Хакеры выставили на продажу актуальные номера телефонов 500 млн пользователей мессенджера. По данным портала, 9,96 млн из опубликованных номеров принадлежат зарегистрированным в России пользователям.
Если учесть, что WhatsApp оценивает число своих пользователей в 2 млрд, то в сеть утекли данные четверти пользователей мессенджера. База включает сведения о пользователей из 84 стран. Данные, по сообщению продавца, актуальны на данный момент.
Номера телефонов пользователей мессенджера можно получить с помощью специальных автоматизированных программ, но использование таких решений не соответствует условиям пользовательского соглашения WhatsApp.
Фото на обложке: Antonio Salaverry /
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