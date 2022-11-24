В WhatsApp произошла крупная утечка данных – на продажу выставлены данные более 500 млн пользователей. Хакеры добыли номера телефонов, которые привязаны к аккаунтам – почти 10 млн из них принадлежат россиянам.

Крупная утечка в WhatsApp – на продажу выставлены данные более 500 млн пользователей