Ссылки на приватные чаты WhatsApp оказались в публичном доступе

Ссылки, с помощью которых можно присоединиться к частной группе в WhatsApp, были доступны в поисковике Google. Об этом написал журналист Deutsche Welle Джордан Уилдон в своем твиттере.

Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.



The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q