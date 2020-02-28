Ссылки на приватные чаты WhatsApp оказались в публичном доступе
Ссылки, с помощью которых можно присоединиться к частной группе в WhatsApp, были доступны в поисковике Google. Об этом написал журналист Deutsche Welle Джордан Уилдон в своем твиттере.
Your WhatsApp groups may not be as secure as you think they are.— Jordan Wildon (@JordanWildon) February 21, 2020
The "Invite to Group via Link" feature allows groups to be indexed by Google and they are generally available across the internet. With some wildcard search terms you can easily find some… interesting… groups. pic.twitter.com/hbDlyN6g3q
По словам Уилдона, любая ссылка, которую опубликовали вне частной переписки могла быть уязвима. Также ее можно было обнаружить в поисковике, введя chat.whatsapp.com и ключевые слова.
Как сообщал Androidcentral, таким образом можно было обнаружить не менее 470 тысяч ссылок.
Многие из них вели в чаты с порнографией, нелегальным контентом, экстремисткими материалами. Но также попадались общественные группы — например, одна была создана для представителей неправительственных организаций, аккредитованных ООН.
Пользователи Twitter сообщали под постом, что таким же образом можно обнаружить ссылки с через другие браузеры — DuckDuckGo, «Яндекс».
Несколько комментаторов заявили, что ранее отправляли в Facebook, которой принадлежит WhatsApp, отчеты об этой проблеме, но получали разные ответы.
Джордан Уилдон написал 23 февраля, что проблема устранена на стороне Google.
В 2019 году основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов. Это произошло после сообщения о том, что мессенджер исправил уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли рассылать видеофайлы и заражать устройства пользователей шпионским ПО.
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