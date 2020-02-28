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Ссылки на приватные чаты WhatsApp оказались в публичном доступе

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Ссылки, с помощью которых можно присоединиться к частной группе в WhatsApp, были доступны в поисковике Google. Об этом написал журналист Deutsche Welle Джордан Уилдон в своем твиттере.

Ссылки на приватные чаты WhatsApp оказались в публичном доступе

По словам Уилдона, любая ссылка, которую опубликовали вне частной переписки могла быть уязвима. Также ее можно было обнаружить в поисковике, введя chat.whatsapp.com и ключевые слова.

Как сообщал Androidcentral, таким образом можно было обнаружить не менее 470 тысяч ссылок.

Многие из них вели в чаты с порнографией, нелегальным контентом, экстремисткими материалами. Но также попадались общественные группы — например, одна была создана для представителей неправительственных организаций, аккредитованных ООН.

Пользователи Twitter сообщали под постом, что таким же образом можно обнаружить ссылки с через другие браузеры — DuckDuckGo, «Яндекс».

Несколько комментаторов заявили, что ранее отправляли в Facebook, которой принадлежит WhatsApp, отчеты об этой проблеме, но получали разные ответы.

Джордан Уилдон написал 23 февраля, что проблема устранена на стороне Google. 

В 2019 году основатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со своих смартфонов. Это произошло после сообщения о том, что мессенджер исправил уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли рассылать видеофайлы и заражать устройства пользователей шпионским ПО. 

Фото: Alex Ruhl / Shutterstock

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02 марта 2020

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