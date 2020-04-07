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WhatsApp ограничил пересылку сообщений до одного чата за раз

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного чата за один раз. Об этом компания сообщила в блоге. Причина — борьба с распространением дезинформации во время эпидемии коронавируса.

WhatsApp ограничил пересылку сообщений до одного чата за раз

Разработчики отмечают, что не считают пересылку сообщений плохим действием. Однако мессенджер заметил, что количество случаев пересылки сообщений существенно возросло.

«Многие пользователи обеспокоены этим фактом, поскольку это может способствовать распространению дезинформации. Мы считаем, что распространение таких сообщений необходимо замедлить, чтобы WhatsApp и дальше оставался сервисом для личного общения», — говорится в блоге мессенджера. 

Раньше WhatsApp позволял отправить одно сообщение 256 людям из списка контактов. В прошлом году мессенджер ввел понятие часто пересылаемых сообщений. Такие сообщения помечаются двойной стрелкой. Это указывает, что отправитель пересылает чужое сообщение. 

Фото: Alex Ruhl / Sutterstock

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