Мессенджер WhatsApp ограничил возможность пересылки сообщений до одного чата за один раз. Об этом компания сообщила в блоге. Причина — борьба с распространением дезинформации во время эпидемии коронавируса.

WhatsApp ограничил пересылку сообщений до одного чата за раз