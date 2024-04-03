Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В работе WhatsApp и других сервисов Meta* произошел глобальный сбой

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В работе WhatsApp и других сервисов Meta* произошел глобальный сбой. Неполадки фиксируются у пользователей по всему миру – в основном жалобы поступают на невозможность подключиться к серверу, отправку и получение сообщений.

В работе WhatsApp и других сервисов Meta* произошел глобальный сбой

Сервисы компании Meta Platforms столкнулись с глобальным сбоем в работе. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

По данным ресурса, сбой произошел в работе WhatsApp, Facebook**, Instagram***. Пользователи сообщают о невозможности отправить и получить сообщения в мессенджере, трудности с загрузкой контента и подключением к серверам.

В последний раз сбой в работе WhatsApp произошел в марте 2024 года. Тогда сбой также затронул и другие сервисы, в том числе Google, YouTube, Discord.

*Деятельность компании признана экстремистской в РФ и запрещена

**Принадлежит Meta Platforms, деятельность компании признана экстремистской в РФ и запрещена

***Принадлежит Meta Platforms, деятельность компании признана экстремистской в РФ и запрещена

Фото на обложке: Alex Photo Stock / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?
  2. 2 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
  3. 3 «Инфошуму подвержены все, но больше всего вредит он руководителям»
  4. 4 14 главных приобретений в сфере технологий за последние 5 лет
  5. 5 7 стартапов, которые принесли больше всего денег инвесторам
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

03 апреля 2024

МТС Challenge

05 апреля 2024

Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект

05 апреля 2024

Венчурный конкурс

Все ВОЗМОЖНОСТИ