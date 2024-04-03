В работе WhatsApp и других сервисов Meta* произошел глобальный сбой. Неполадки фиксируются у пользователей по всему миру – в основном жалобы поступают на невозможность подключиться к серверу, отправку и получение сообщений.
Сервисы компании Meta Platforms столкнулись с глобальным сбоем в работе. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
По данным ресурса, сбой произошел в работе WhatsApp, Facebook**, Instagram***. Пользователи сообщают о невозможности отправить и получить сообщения в мессенджере, трудности с загрузкой контента и подключением к серверам.
В последний раз сбой в работе WhatsApp произошел в марте 2024 года. Тогда сбой также затронул и другие сервисы, в том числе Google, YouTube, Discord.
*Деятельность компании признана экстремистской в РФ и запрещена
**Принадлежит Meta Platforms, деятельность компании признана экстремистской в РФ и запрещена
***Принадлежит Meta Platforms, деятельность компании признана экстремистской в РФ и запрещена
Фото на обложке: Alex Photo Stock /
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