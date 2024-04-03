В работе WhatsApp и других сервисов Meta* произошел глобальный сбой. Неполадки фиксируются у пользователей по всему миру – в основном жалобы поступают на невозможность подключиться к серверу, отправку и получение сообщений.

В работе WhatsApp и других сервисов Meta* произошел глобальный сбой