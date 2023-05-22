WhatsApp добавил функцию редактирования отправленных сообщений. Текст можно изменить в течение 15 минут, адресат при этом увидит, что сообщение было отредактировано.

В мессенджере WhatsApp* появилась функция редактирования сообщений. Об этом говорится в блоге компании, также о нововведении рассказал глава Meta Platforms* Марк Цукерберг.

Отправитель может изменить текст сообщения в течение 15 минут после его отправки. Для этого нужно нажать на сообщение и удерживать клик до появления возможности редактирования.

Адресат увидит, что сообщение было отредактировано, а в WhatsApp не будет храниться история редактирования сообщения.

* Деятельность Meta Platforms признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

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