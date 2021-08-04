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В Роскачестве назвали WhatsApp самым опасным мессенджером

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Роскачестве назвали WhatsApp самым опасным мессенджером. 83% фишинговых атак совершаются именно через него. При этом WhatsApp – самый популярный мессенджер в России у представителей всех возрастных групп.

В Роскачестве назвали WhatsApp самым опасным мессенджером

Сообщение Роскачества об опасности WhatsApp по части атак мошенников опубликовано на сайте ведомства.

По данным «Лаборатории Касперского», 83% фишинговых атак в мессенджерах были совершены именно через WhatsApp.

«Если вам неожиданно пришел файл или странная ссылка от знакомого человека, сперва удостоверьтесь, что это действительно он, а не злоумышленник, взломавший аккаунт. И всегда пользуйтесь антивирусом, который в большинстве случаев поможет предотвратить угрозу. Но даже он не дает стопроцентной гарантии, так что бдительность – прежде всего», – отметил замруководителя Роскачества Антон Куканов. 

При этом WhatsApp стал самым популярным мессенджером в России – на нем остановили свой выбор 73% пользователей, приводит Роскачество данные ВЦИОМ.

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Фото: Shutterstock.com

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