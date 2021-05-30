WhatsApp отказался ограничивать функции для не принявших новые правила конфиденциальности пользователей

После обсуждения новых правил конфиденциальности с правительствами и экспертами по безопасности WhatsApp решила не ограничивать функциональность мессенджера для пользователей, говорится в заявлении компании, которое опубликовало издание TheNextWeb.

Новые правила WhatsApp вступили в силу 15 мая. До принятия условий компания пообещала постепенное ограничение доступа к функциям для пользователей. Пользователи, которые вовсе не примут новую политику конфиденциальности, не смогут продолжать использовать мессенджер, сообщала компания в январе. Новый подход вызвал волну критики по всему миру.

Теперь компания сообщила, что после разговора с представителями правительств и защитниками конфиденциальности не будет ограничивать функции, даже если пользователи пока не приняли новую политику.

«Учитывая недавние обсуждения с различными органами власти и экспертами по конфиденциальности, мы хотим пояснить, что в настоящее время у нас нет планов ограничивать функциональность работы WhatsApp для тех, кто еще не принял обновление. Вместо этого мы будем продолжать время от времени напоминать пользователям об обновлении, а также о тех случаях, когда люди решают использовать соответствующие дополнительные функции, такие как общение с компанией, получающей поддержку от Facebook», — говорится в заявлении WhatsApp, которое опубликовал TheNextWeb.

На своей обновленной странице поддержки WhatsApp пишет, что не планирует делать напоминания постоянными. Engadget предполагает, что уведомления о новой политике будут появляться время от времени и не так часто, чтобы доставлять неудобства пользователям.

В будущем подход WhatsApp может измениться, но сейчас компания пытается сохранить свою базу пользователей и правительств по всему миру, пишет TheNextWeb. После первого введения новых правил в январе множество пользователей начали переходить на другие платформы — в частности, Telegram и Signal.

Основная критика новых правил WhatsApp со стороны пользователей заключалась в принуждении согласиться делиться большим объемом личных данных с Facebook. Однако компания разъясняла, что в действительности новые правила коснутся только бизнес-аккаунтов, а для большинства других пользователей ничего не изменится.

Среди ограничений, которые WhatsApp ранее обещала ввести, — невозможность для пользователей совершать звонки и писать сообщения первыми, а через несколько недель после этого — полную блокировку с сохранением учетных записей для возможности вернуться после принятия новых правил.

Новые правила конфиденциальности WhatsApp не соответствует требованиям этики и законам России, заявил 15 мая член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. «Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими, или лишитесь аккаунтов», — сказал он ТАСС.

Горелкин также сослался на закон, который регулирует передачу личных данных. Он отметил, что оператор информации обязан запросить разрешение у пользователя на передачу сведений о нем третьим лицам. WhatsApp формально соблюдает условие, но делает это в ультимативной форме, лишая пользователя возможности выбора, сказал Горелкин.

На прошлой неделе Индия попросила WhatsApp отозвать свою политику конфиденциальности. Власти страны направили в WhatsApp уведомление о том, что новые правила нарушают законы страны. 11 мая власти Германии запретили WhatsApp обрабатывать пользовательские данные жителей страны. В ответ Facebook, которой принадлежит мессенджер, заявила, что обжалует запрет. Компания также была вынуждена отложить обновление в Турции.

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