WhatsApp в мае ограничит функционал пользователям

Пользователи WhatsApp, которые до 15 мая не примут новую политику конфиденциальности, смогут пользоваться приложением только в ограниченном режиме. Читать и отправлять сообщения будет нельзя, из опций останутся только звонки и уведомления.
Однако согласиться с изменениями можно и после 15 мая. Об этом сообщается на сайте сервиса. Подчеркивается, что до этой даты можно экспортировать историю своих чатов на платформах Android и iPhone, а также скачать отчет о своем аккаунте.
В начале января WhatsApp решил изменить условия использования. Согласно новым правилам, обязательна передача своих данных в рекламную систему социальной сети Facebook и его «семейство приложений». Обновление планировали внедрить 8 февраля, однако его перенесли на 15 мая.
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Фото: Alex Ruhl/shutterstock
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