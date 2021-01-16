WhatsApp отложил введение новых правил конфиденциальности на фоне оттока пользователей

Мессенджер WhatsApp объявил о переносе обновления своей политики конфиденциальности до мая 2021 года. В компании это объясняют массовым недовольством пользователей новыми правилами. Об этом мессенджер сообщает в своем блоге.

В WhatsApp также пояснили, что на данный момент в интернете появилось много недостоверной информации о новой политике мессенджера.

Напомним, что 8 января WhatsApp добавил в пользовательское соглашение пункт, в соответствии с которым личные данные пользователей мессенджера будут передаваться в Facebook. В частности будут собираться номера телефонов, транзакции и IP-адреса. Подтвердить новое соглашение предлагалось до 8 февраля.

«Мы решили продлить срок рассмотрения и принятия наших новых условий пользователями. Мы не намерены блокировать или удалять чьи-либо аккаунты 8 февраля», — сообщили в WhatsApp.

Также в компании намерены к маю устранить «дезинформацию» о принципах конфиденциальности и безопасности общения в WhatsApp. После этого мессенджер начнет постепенно предлагать пользователям еще раз ознакомиться с новой политикой.

На дискуссию вокруг новой политики WhatsApp недавно отреагировал глава мессенджера Уилл Кэткарт. Он напомнил, что сообщения и звонки в WhatsApp защищены сквозным шифрованием, и новые правила этого не отменяют. Соответственно, ни WhatsApp, ни Facebook не смогут читать личные чаты и слушать звонки пользователей.

Согласно данным SensorTower, в течение недели после объявления о новых правилах, число загрузок WhatsApp в магазинах Apple и Google cнизилось на 17%, пишет The Wall Street Journal.

Вместе с тем, ситуация вокруг WhatsApp положительно сказалось на росте числа пользователей Telegram. В начале 2021 года ежемесячное число активных пользователей мессенджера Павла Дурова превысило 500 млн человек.

Также пользователи WhatsApp переходят в мессенджер Signal. По данным The Verge, последний финансировался экс-соучредителем WhatsApp Брайаном Эктоном. Ранее Эктон публично критиковал политику конфиденциальности WhatsApp.

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