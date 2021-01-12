В WhatsApp заявили, что исключают возможность просмотра переписки пользователей из-за новых правил

После обновления политики пользования ни WhatsApp, ни Facebook не могут читать личные чаты и слушать звонки. Такие заверения глава мессенджера Уилл Кэткарт опубликовал в Twitter.

С февраля для всех, кто установил WhatsApp, кроме жителей ЕС и Великобритании, вступают в силу новые правила конфиденциальности, по которым данные пользователей будут передаваться в Facebook (в частности, номера телефонов, транзакции и IP-адреса).

В своем посте Кэткарт решил отреагировать на дискуссии вокруг новой политики конфиденциальности мессенджера. Он напомнил, что сообщения и звонки в WhatsApp защищены сквозным шифрованием, новые правила этого не отменяют.

«Мы обновили нашу политику, чтобы она была прозрачной и лучше описывала дополнительные функции взаимодействия людей с бизнесом. Для нас важно прояснить, что это обновление описывает деловое общение и не влияет на то, как люди общаются наедине с друзьями или семьей», — пишет Кэткарт.

Он уточнил, что у WhatsApp около двух миллиардов пользователей по всему миру, почти 175 млн человек ежедневно отправляют сообщения на бизнес-аккаунт в WhatsApp.

«Предприятиям нужны инструменты для быстрого и эффективного ответа на эти сообщения. Сегодня это слишком сложно, и такие функции, как Shops и Pay, могут помочь людям покупать то, что они хотят у компаний, в WhatsApp», — добавил глава мессенджера.

Между тем Джамел Агауа, CEO компании Rakuten Viber, считает опасным последнее обновление условий WhatsApp. Представитель альтернативного мессенджера называет его «насмешкой над словом “конфиденциальность”» и «неуважительным» к данным пользователей (релиз компании есть в распоряжении редакции).

Отказаться от общения в WhatsApp по рабочим вопросам призывает и первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Вся наша конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Павел Дуров призвал пользователей ради сохранения «доступа к свободному потоку информации» перейти на Android и указал на опасность iOS.

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