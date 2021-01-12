Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

В WhatsApp заявили, что исключают возможность просмотра переписки пользователей из-за новых правил

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

После обновления политики пользования ни WhatsApp, ни Facebook не могут читать личные чаты и слушать звонки. Такие заверения глава мессенджера Уилл Кэткарт опубликовал в Twitter.

В WhatsApp заявили, что исключают возможность просмотра переписки пользователей из-за новых правил

С февраля для всех, кто установил WhatsApp, кроме жителей ЕС и Великобритании, вступают в силу новые правила конфиденциальности, по которым данные пользователей будут передаваться в Facebook (в частности, номера телефонов, транзакции и IP-адреса).

В своем посте Кэткарт решил отреагировать на дискуссии вокруг новой политики конфиденциальности мессенджера. Он напомнил, что сообщения и звонки в WhatsApp защищены сквозным шифрованием, новые правила этого не отменяют.

«Мы обновили нашу политику, чтобы она была прозрачной и лучше описывала дополнительные функции взаимодействия людей с бизнесом. Для нас важно прояснить, что это обновление описывает деловое общение и не влияет на то, как люди общаются наедине с друзьями или семьей», — пишет Кэткарт. 

Он уточнил, что у WhatsApp около двух миллиардов пользователей по всему миру, почти 175 млн человек ежедневно отправляют сообщения на бизнес-аккаунт в WhatsApp.

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

«Предприятиям нужны инструменты для быстрого и эффективного ответа на эти сообщения. Сегодня это слишком сложно, и такие функции, как Shops и Pay, могут помочь людям покупать то, что они хотят у компаний, в WhatsApp», — добавил глава мессенджера.

Между тем Джамел Агауа, CEO компании Rakuten Viber, считает опасным последнее обновление условий WhatsApp. Представитель альтернативного мессенджера называет его «насмешкой над словом “конфиденциальность”» и «неуважительным» к данным пользователей (релиз компании есть в распоряжении редакции).

Отказаться от общения в WhatsApp по рабочим вопросам призывает и первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. «Вся наша конфиденциальная информация теперь на законных правах будет становиться достоянием западных спецслужб», — приводит его слова ТАСС.

Ранее Павел Дуров призвал пользователей ради сохранения «доступа к свободному потоку информации» перейти на Android и указал на опасность iOS.

Фото: guteksk7 / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

15 января 2021

Отраслевой акселератор госкорпорации «Росатом»

18 января 2021

Конкурс грантов на программу «Стартап Академия»

25 января 2021

KAMAZ DIGITAL

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма