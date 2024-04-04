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WhatsApp* возобновил работу после глобального сбоя

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

WhatsApp* сообщил о восстановлении работы мессенджера после глобального сбоя 3 апреля. «И мы вернулись. Приятного общения!», — говорится в сообщении компании в X.

WhatsApp* возобновил работу после глобального сбоя

В работе WhatsApp и других сервисов Meta** произошел глобальный сбой. Пользователи со всего мира жаловались на невозможность отправить и получить сообщения в мессенджере, трудности с загрузкой контента и подключением к серверам.

Сбой в работе мессенджера наблюдался также в марте 2024 года. 

Тогда сбой также затронул и другие сервисы, в том числе Google, YouTube, Discord.

*принадлежит Meta Platforms, деятельность компании признана экстремистской в РФ и запрещена

**деятельность компании признана экстремистской в РФ и запрещена

Фото на обложке: Unsplash

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