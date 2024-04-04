WhatsApp* возобновил работу после глобального сбоя

WhatsApp* сообщил о восстановлении работы мессенджера после глобального сбоя 3 апреля. «И мы вернулись. Приятного общения!», — говорится в сообщении компании в X.
В работе WhatsApp и других сервисов Meta** произошел глобальный сбой. Пользователи со всего мира жаловались на невозможность отправить и получить сообщения в мессенджере, трудности с загрузкой контента и подключением к серверам.
Сбой в работе мессенджера наблюдался также в марте 2024 года.
Тогда сбой также затронул и другие сервисы, в том числе Google, YouTube, Discord.
*принадлежит Meta Platforms, деятельность компании признана экстремистской в РФ и запрещена
**деятельность компании признана экстремистской в РФ и запрещена
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В работе WhatsApp и других сервисов Meta* произошел глобальный сбой
- 2 Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?
- 3 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
- 4 «Инфошуму подвержены все, но больше всего вредит он руководителям»
- 5 14 главных приобретений в сфере технологий за последние 5 лет
ВОЗМОЖНОСТИ
05 апреля 2024
05 апреля 2024
08 апреля 2024