WhatsApp* разрешит ставить запрет на скриншоты фотографий профиля. Функцию вводят для защиты персональных данных пользователей.

Мессенджер WhatsApp добавит функцию установки запрета на скриншоты фотографий профиля. Об этом рассказал WABetaInfo.

Предполагается, что пользователи смогут самостоятельно включать новую функцию. Если собеседник попробует сделать скриншот фотографии профиля, то мессенджер отправит уведомление о том, что пользователь запретил делать это.

Данная функция направлена на защиту персональных данных пользователей.

Ранее WhatsApp запустил функцию исчезающих голосовых сообщений. Они удаляются сразу после первого прослушивания.

*WhatsApp принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.

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