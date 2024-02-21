WhatsApp* разрешит ставить запрет на скриншоты фотографий профиля. Функцию вводят для защиты персональных данных пользователей.
Мессенджер WhatsApp добавит функцию установки запрета на скриншоты фотографий профиля. Об этом рассказал WABetaInfo.
Предполагается, что пользователи смогут самостоятельно включать новую функцию. Если собеседник попробует сделать скриншот фотографии профиля, то мессенджер отправит уведомление о том, что пользователь запретил делать это.
Данная функция направлена на защиту персональных данных пользователей.
Ранее WhatsApp запустил функцию исчезающих голосовых сообщений. Они удаляются сразу после первого прослушивания.
*WhatsApp принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.
Фото на обложке: fizkes /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Обновление ценовой политики WhatsApp Business API: как изменятся расходы на общение с клиентами?
- 2 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
- 3 «Инфошуму подвержены все, но больше всего вредит он руководителям»
- 4 14 главных приобретений в сфере технологий за последние 5 лет
- 5 7 стартапов, которые принесли больше всего денег инвесторам
ВОЗМОЖНОСТИ
21 февраля 2024
22 февраля 2024
23 февраля 2024