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WhatsApp, Snap и Tinder оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал WhatsApp, Snap, Tinder на 21 млн рублей. Компании отказались локализовать данные россиян. Суд 28 июля также рассмотрит протокол в отношении Spotify.

WhatsApp, Snap и Tinder оштрафовали за отказ локализовать данные россиян

WhatsApp назначили штраф в размере 18 млн рублей — за повторный отказ локализовать данные, передают «РИА Новости». Первый штраф компания получила в конце прошлого лета — на 4 млн рублей.

Владельца Snapchat — Snap — оштрафовали также за отказ локализовать данные. Размер штрафа — 1 млн рублей, пишет «Интерфакс». Сначала компании грозил штраф в 6 млн рублей. 

Суд в Москве также оштрафовал компанию-владельца приложения Tinder на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.

Суд в Москве 12 июля впервые оштрафовал американскую корпорацию Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. На 1 млн рублей по этой же причине оштрафованы Zoom и компания Ookla, владеющая сервисом для измерения скорости интернета SpeedTest.

28 июня за отказ локализовать данные суд также оштрафовал сервис для поиска жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 2 млн рублей, на 1 млн рублей — службу экспресс-доставки United Parcel Service (UPS). 

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Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock

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