В бета-версии WhatsApp появилось создание стикеров по описанию с помощью ИИ

WhatsApp в формате бета-теста добавил опцию создания стикеров по описанию с помощью ИИ. Нововведение доступно в последнем обновлении мессенджера для платформы Android. На стикере будет пометка о том, что он создан ИИ.
Мессенджер WhatsApp* добавил возможность генерации стикеров по описанию. За их создание отвечает искусственный интеллект, пишет WABetaInfo.
На описание от пользователя мессенджер предлагает несколько вариантов стикера. На каждом из них будет пометка, что он создан с помощью технологий искусственного интеллекта. Пожаловаться на стикер можно разработчикам.
На данный момент опция доступна узкому кругу пользователей. В ближайшее время его расширят.
*WhatsApp принадлежит Meta Platforms, деятельность которой признана экстремистской на территории РФ и запрещена.
Фото на обложке: Antonio Salaverry /
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