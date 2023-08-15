WhatsApp в формате бета-теста добавил опцию создания стикеров по описанию с помощью ИИ. Нововведение доступно в последнем обновлении мессенджера для платформы Android. На стикере будет пометка о том, что он создан ИИ.

В бета-версии WhatsApp появилось создание стикеров по описанию с помощью ИИ