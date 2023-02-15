Глава WhatsApp* обвинил Telegram в отсутствии прозрачности и сливе данных пользователей

Глава мессенджера WhatsApp* Уилл Кэткарт заявил, что Telegram не обеспечивает сквозное шифрование данных, и призвал отказаться от использования площадки-конкурента.

В своем аккаунте в Twitter Кэткарт написал, что недостаточная защищенность Telegram угрожает безопасности людей. Кроме того, глава WhatsApp* сослался на публикацию в Wired. В тексте сказано, что уязвимости Telegram якобы помогают российским властям выявлять антивоенных активистов.

По словам Кэткарта, мессенджер также предоставляет третьим лицам данные переписок, в том числе из секретных чатов.

«В их протоколах e2ee (сквозное шифрование) отсутствует независимая проверка… Telegram не хватает реальной прозрачности, принятой большинством технологических компаний» — написал глава WhatsApp*.

Кроме того, Кэткарт заявил, что после начала боевых действий на территории Украины «можно было подделать API местоположения Telegram, чтобы точно определить любого пользователя в радиусе двух миль, если он недавно включил геолокацию».

При этом Кэткарт признался, что осознает конфликт интересов в ситуации с критикой конкурента, поэтому призвал использовать любой другой «замечательный мессенджер».

В 2022 году Telegram впервые опередил WhatsApp* по объему трафика в России. Среди абонентов оператора Tele2 за год аудитория мессенджера Павла Дурова выросла вдвое.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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