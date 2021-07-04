WhatsApp позволит пользователям выбирать качество видео перед отправкой

WhatsApp начал тестировать новую функцию, которая позволяет пользователям обмениваться видео в высоком качестве, пишет Business Standard.
Функция называется «Качество загрузки видео». Сейчас она находится в разработке, поэтому не доступна для широкой аудитории. Функция появится в будущем обновлении.
Пользователи смогут выбрать один из трех вариантов: «Авто» (рекомендованный), «Лучшее качество» и «Экономия данных».
В автоматическом режиме WhatsApp определит оптимальный вариант для сжатия видео. «Лучшее качество» позволяет WhatsApp всегда отправлять видео с наилучшим доступным качеством. Опция «Экономия трафика» включена в настройках Android и позволит WhatsApp сжимать видео перед отправкой.
Сейчас у пользователей WhatsApp нет возможности выбирать качество видео, прежде чем делиться им.
Ранее The Verge писал о тестировании WhatsApp функции конфиденциальности, которая позволяет пользователям отправлять мультимедийные файлы, исчезающие сразу после просмотра сообщения получателем.
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Фото: guteksk7 / Shutterstock
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