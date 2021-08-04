Медиа в WhatsApp теперь исчезают после одного просмотра

В WhatsApp появилась новая функция View Once. Она позволяет отправлять фото или видео, которые можно просмотреть только один раз, после этого они исчезнут.

Функция, как считают в компании, может быть полезна, например, для тех, кто отправляет фотографии во время примерки той или иной вещи в магазине, или для тех, кто хочет поделиться паролями, записанными на бумаге, пишет TechCrunch.

Для того, чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на изображение единицы слева от клавиши отправки. После того, как адресат откроет и просмотрит фото или видеофайл, он удалится автоматически.

Новая разработка — это еще один шаг к тому, чтобы у пользователей был еще больший контроль над конфиденциальностью в чатах, отмечают в WhatsApp.

Однако в компании предупредили, что несмотря на то, что фотографии и видео исчезнут после одного просмотра, это не помешает кому-либо сделать скриншот, о существовании которого вы можете не узнать.

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Фото: Nadir Keklik / Shutterstock, WhatsApp