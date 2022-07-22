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Роскомнадзор внес сайт Wheely в реестр запрещенной информации

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Роскомнадзор внес сайт Wheely в реестр запрещенной информации. От сервиса по заказу премиальных авто с водителями потребовали удалить запрещенную в России информацию – таковой посчитали сведения о работе компании без аккредитованных в России филиалов.

Роскомнадзор внес сайт Wheely в реестр запрещенной информации

О внесении сайта Wheely в специальный реестр РБК сообщили в Роскомнадзоре.

В качестве оснований для внесения реестр ведомство названо размещение на сайте запрещенной информации. Таковой признали сведения о работе компании без аккредитованных в России филиалов и непредоставление информации в ГИС ЕРНИС.

Роскомнадзор принял решение о внесении сайта Wheely в реестр на основе постановления Мещанского районного суда Москвы.

От Wheely потребовали удалить запрещенную информацию, иначе доступ к сайту компании будет ограничен. По закону на удаление сведений даются одни сутки после получения требования.

В 2020 году работу сервиса Wheely приостановили на полтора месяца из-за отказа делиться с ГИС ЕРНИС сведениями о передвижении автомобилей. Тогда в России и в том числе в Москве был разгар пандемии, и отказ сервиса передавать данные посчитали угрозой безопасности пассажиров.

Фото на обложке: cdn.wheely

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