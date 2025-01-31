Число новых кафе и баров в центре Москвы упало на 26%

За 2024 год в центре Москвы открылось 200 новых заведений общественного питания, что на 26% меньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

Согласно им, в столице заработали 104 ресторана, 44 кофейни, 29 баров и пабов, 11 фастфуд-точек, восемь пекарен и кондитерских, а также четыре столовых и закусочных.

Снижение числа новых открытий связано с несколькими факторами, заявили опрошенные газетой участники рынка. Управляющий директор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный отметил значительное подорожание стоимости запуска. Директор по инфраструктурному ритейлу компании CORE.XP Анастасия Файзиева добавила, что выросли цены на продукты, аренда и зарплаты.

Ирина Козина, директор направления «стрит-ритейл» NF Group, сообщила о дефиците свободных помещений. По ее данным, уровень вакантных площадей в Москве достиг минимального значения за последние пять лет — всего 7,7%, что на 0,3% меньше, чем год назад. Директор по развитию франчайзинговой сети «Якитория» Александр Муратов отметил, что кредитные ставки в 25% являются «неподъемной ношей» для ресторанного бизнеса, а рынок уже насыщен различными ресторанами.

При этом количество закрытых заведений в центре Москвы за год также снизилось на 21%, до 140 точек, следует из данных NF Group. Подгорный считает, что ресторанный бизнес стал более стабильным после череды кризисов.

Ранее на этой неделе директор направления стрит-ритейла агентства недвижимости NF Group Ирина Козина сообщила, что количество баров в центре Москвы в 2024 году выросло на 8%, до 168 заведений. Лидирующей локацией по количеству питейных заведений стала Пятницкая улица, где сейчас расположены 15 баров.