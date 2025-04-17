Продажи белого шоколада в России выросли почти на четверть

Продажи сладостей из белого шоколада в категории плиток выросли в деньгах на 22,9% за 12 месяцев, завершившихся в марте 2025 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен». При этом средний рост по рынку шоколадных плиток за тот же период составил 10,4%.

В натуральном выражении продажи белого шоколада увеличились на 2,5%. Продажи горького и молочного шоколада снизились на 19,2% и 9,8% соответственно.

По оценке исследовательской компании NTech, рынок шоколадных плиток в России по итогам 2024 года составил 266 млрд рублей, из которых 185 млрд рублей пришлись на молочный шоколад. Продажи белого шоколада выросли в штуках на 7%, а молочного и горького снизились на 5,6 и 12,5% соответственно.

Рост популярности белого шоколада способствовал увеличению его доли в категории плиток. По данным «Нильсен», в марте 2025 года она достигла 6,1% в деньгах (+0,6 п.п. за год). Доли молочного и горького сократились до 67,7% и 20,8% соответственно.

По словам управляющего партнера Agro & Food Communications Ильи Березнюка, в белом шоколаде нет какао-стружки или порошка какао, основные компоненты — это какао-масло, сахар, молоко или сливки. Поэтому он не так зависим от колебаний стоимости какао.

Цены на какао-бобы на бирже ICE в 2024 году били рекорды. В декабре они выросли до $11 900 за тонну. На 16 апреля 2025 года майский фьючерс торговался на уровне $8002 за тонну. За 2024 год цены на горький и темный шоколад выросли на 18,8 и 24,4%, на молочный — на 15,7%, на белый — на 14,1%, следует из данных NTech.

Производителям сладостей приходится адаптировать ассортимент. По оценкам Infoline, производство белого шоколада в прошлом году выросло на 57,6%, выпуск сладостей без какао — на 11,2%. Количество новинок в категории белого шоколада, по данным Infoline, выросло вдове, а по данным NTech — увеличилось на 28,7%.

Фото на обложке: Catia Climovich / Unsplash