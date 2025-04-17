Продажи белого шоколада в России выросли почти на четверть
Продажи сладостей из белого шоколада в категории плиток выросли в деньгах на 22,9% за 12 месяцев, завершившихся в марте 2025 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен». При этом средний рост по рынку шоколадных плиток за тот же период составил 10,4%.
- Новости
В натуральном выражении продажи белого шоколада увеличились на 2,5%. Продажи горького и молочного шоколада снизились на 19,2% и 9,8% соответственно.
По оценке исследовательской компании NTech, рынок шоколадных плиток в России по итогам 2024 года составил 266 млрд рублей, из которых 185 млрд рублей пришлись на молочный шоколад. Продажи белого шоколада выросли в штуках на 7%, а молочного и горького снизились на 5,6 и 12,5% соответственно.
Рост популярности белого шоколада способствовал увеличению его доли в категории плиток. По данным «Нильсен», в марте 2025 года она достигла 6,1% в деньгах (+0,6 п.п. за год). Доли молочного и горького сократились до 67,7% и 20,8% соответственно.
По словам управляющего партнера Agro & Food Communications Ильи Березнюка, в белом шоколаде нет какао-стружки или порошка какао, основные компоненты — это какао-масло, сахар, молоко или сливки. Поэтому он не так зависим от колебаний стоимости какао.
- Цены на какао-бобы на бирже ICE в 2024 году били рекорды. В декабре они выросли до $11 900 за тонну. На 16 апреля 2025 года майский фьючерс торговался на уровне $8002 за тонну. За 2024 год цены на горький и темный шоколад выросли на 18,8 и 24,4%, на молочный — на 15,7%, на белый — на 14,1%, следует из данных NTech.
- Производителям сладостей приходится адаптировать ассортимент. По оценкам Infoline, производство белого шоколада в прошлом году выросло на 57,6%, выпуск сладостей без какао — на 11,2%. Количество новинок в категории белого шоколада, по данным Infoline, выросло вдове, а по данным NTech — увеличилось на 28,7%.
Фото на обложке: Catia Climovich / Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Искусственный интеллект в малом бизнесе: теория и практика»
- 1 Потребительская уверенность россиян снова снизилась Показатель падает третий квартал подряд 19 марта 21:55
- 2 Потребительские настроения в России выросли второй месяц подряд Но больше 50% россиян предпочитают копить, а не тратить 26 февраля 18:04
- 3 Продажи газировок без сахара в России выросли на 49% Эксперты объясняют это успешным импортозамещением 11 февраля 16:22
- 4 Российские провайдеры повысили цены на интернет на 5-15% Одной из причин стало подорожание оборудования 05 февраля 11:59