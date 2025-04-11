Сериал «Белый лотос» увеличил спрос на западные бренды в России на 63%
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С 5 марта, через две недели после старта третьего сезона, начался заметный всплеск спроса на товары брендов, представленных в сериале. После выхода финального эпизода 6 апреля популярность таких товаров достигла своего пика.
Наибольший рост пришелся на Banana Republic (+84%) и Abercrombie & Fitch (+52%). H&M и Bloomingdale’s показали значительное увеличение продаж — на 47% и 44% соответственно.
Среди товаров самыми популярными оказались платья от D&G. Вслед за Дженнифер Кулидж, которая часто появлялась в нарядах этого бренда в сериале, россияне стали заказывать их в два раза чаще.
Одним из вирусных стал образ Шарлотты Ле Бон в купальнике и юбке от Jacquemus. Его повторила девушка Павла Дурова — 24-летняя Юлия Вавилова. Рост спроса на наряды от Jacquemus аналитики CDEK.Shopping оценили в 22%.
«Белый лотос» высмеивает мир праздных богачей с их слабостями и пороками. Первые два сезона проекта снимались на Гавайях и на Сицилии, а третий сезон в Таиланде. Критики назвали сериал феноменом поп-культуры.
Последний эпизод третьего сезона сериала про богатых и несчастных стал самым просматриваемым за всю историю телешоу — в день премьеры его посмотрело 6,2 млн зрителей.
Фото на обложке: HBO
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