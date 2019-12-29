Qiwi выпустила пиксельную игру про Деда Мороза, которому нужны деньги

Qiwi выпустила игру с пиксельной графикой «Покидая Белый шум». По сюжету игры Дед Мороз оказывается без денег в российской глубинке и пытается за работать на билет на автобус домой.

Дед Мороз в игре зарабатывает на жизнь выступлениями на корпоративах. После одного из них он обнаруживает себя на автобусной остановке вдали от больших городов. Рядом с остановкой он находит бар «Белый шум».

В баре он встречает других персонажей игры: сборщика лома, бармена, который увлекается ставками, медведя-стартапера, мечтающего о своем деле, и фрилансера. Все кроме фрилансера недовольны жизнью. Фрилансер же делится с Дедом Морозом заказами, чтобы тот мог заработать на билет домой.

Заказы — это три мини-игры, которые нужно пройти, чтобы получить деньги. Их фрилансер переводит Деду Морозу на Qiwi-кошелек. Одно из заданий — написать разгромный пост в телеграм-канале про банк, который заблокировал счета друзьям фрилансерам.

Прежде чем уехать домой, Дед Мороз сообщает разочаровавшимся в жизни посетителям бара, что им нужно зарабатывать в интернете: это доступно кому угодно из любой точки света, если есть доступ к Qiwi-кошельку.

Сыгравшие в игру поучаствуют в розыгрыше призов: 20 подписок по 3 месяца на PlayStation Plus и 100 новогодних наборов, в которых будет: паувербанк на 10000 мАч, термокружка, колонка JBL и игру плюшевая игрушка.