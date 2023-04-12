Сервис аренды электротранспорта для курьеров основателей «Мой девайс» привлек $3,4 млн от s16vc и других

Сервис аренды электротранспорта последней мили для курьеров Whizz привлек $3,4 млн в посевном раунде от s16vc, TMT Investments, Joint Journey. Seed-раунд прошел 11 апреля 2023 года, обнаружил корреспондент RB.RU на Crunchbase.

Инвестиции компания направит на развитие платформы, создание новых точек в Нью-Йорке с зонами отдыха, станциями самообслуживания и ремонта транспорта.

Whizz основали предприниматели Ксения Прока, Алексей Миронов, Артем Сербовка и Майк Перегудов. К апрелю 2023 года компания всего привлекла $4,4 млн. Своими конкурентами в США Whizz считает сервисы аренды Clutter, Zoomo и instacar.

В 2020 году Ксения Прока, Алексей Миронов, Артем Сербовка запустили в России стартап My Device, который сейчас работает под брендами «Мой девайс» и «Крути колеса» — там можно арендовать электросамокаты, игровые консоли, велосипеды и домашние тренажеры.

В 2022 году «Мой девайс» продал контрольную долю в компании фонду Pre-IPO под управлением «ВИМ Инвестиции». По данным системы «Контур.Фокус», выручка проекта в 2021 году составила 118 млн рублей, увеличившись по сравнению с 2020 годом почти в восемь раз. Чистая прибыль по итогам 2021 года — 11,2 млн рублей.

Фото на обложке: Whizz