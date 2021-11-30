Сервис кикшеринга Whoosh выйдет на рынок Европы и вложит в это $20 млн

Кикшеринговый сервис Whoosh выйдет на рынок Европы в 2022 году. Первой страной присутствия станет Португалия, всего планируется развивать сервис в 7 странах. В экспансию Whoosh вложит $20 млн.
О том, что Whoosh начнет работать в Португалии в феврале 2022 года, RB рассказали в компании. В связи с экспансией в Португалию Whoosh ищет операционного директора на этот регион. Также на весну запланировано начало работы сервиса в столице Венгрии Будапеште.
В Whoosh сообщили, что планируют выйти на рынок 7 европейских стран. Инвестиции в запуск в Европе составят $20 млн. Финансирование будет осуществляться из оборотных средств и привлечения долгового финансирования от банков-партнеров, уточнили в компании.
В Лиссабоне будут работать 2,5 тыс. электросамокатов. Общий европейский парк будет насчитывать 15 тыс. транспортных средств. В России сервис располагает более 45 тыс. электросамокатами и 200 электровелосипедами.
Финальные тарифы для Португалии пока не установлены, но аренда электросамоката будет стоить около 1 евро, минута езды – 15 центов. Whoosh откроет в Лиссабоне сервисный центр для обслуживания парка.
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Фото на обложке: Ekaterina Marchuk /
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