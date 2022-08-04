Сервис аренды самокатов Whoosh начал тестировать алгоритмы для выявления езды вдвоем

Сервис аренды самокатов Whoosh будет использовать алгоритмы для выявления езды вдвоем. Такая езда небезопасна, считают в сервисе, к тому же она запрещена правилами. В ближайшие несколько недель можно будет говорить о массовости нарушения, отметили в Whoosh.

О тестировании технологического решения для выявления совместной езды на одном самокате RB рассказали в пресс-службе Whoosh.

«Один из самых сложных вопросов – понять, насколько корректно мы определили, что действительно на самокате не один человек и что с этим делать», – рассказала пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик.

Whoosh в наиболее вероятном сценарии будет снижать скорость самоката, когда алгоритм распознает двух человек за рулем. В случае повторения нарушения сервис, вероятно, будет штрафовать пользователя или блокировать аккаунт, отметили в Whoosh.

В компании указали на то, что в ближайшие несколько недель нарушение в виде езды вдвоем может стать массовым. Такая езда чревата последствиями – из-за возможной потери равновесия она может стать небезопасной.

Помимо выявления езды вдвоем Whoosh разрабатывает решения для идентификации поездок на самокате детей, стиля вождения и определение качества покрытия, рассказали в сервисе.

Фото на обложке: Whoosh