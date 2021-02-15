Сервис транспорта последней мили Whoosh привлек $25 млн

Технологический стартап Whoosh получил инвестиции от закрытого паевого инвестфонда «ВТБ Капитал Инвестиции» и «дочки» банка «Открытие» — «Открытие Капитал». Об этом RB.ru рассказали представители компании.

Whoosh управляет одноименным сервисом краткосрочной аренды электросамокатов. В прошлом году клиенты шеринга проехали более 17 млн км, что в 10 раз больше, чем в предыдущем году, уточнили представители компании. Число пользователей сервиса приблизилось к 2 млн человек.

В этом году Whoosh планирует покупку суперсовременных электросамокатов и за счет этого увеличение своего парка в городах, где компания уже присутствует (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Уфа и другие). Компания также собирается запустить услугу шеринга транспорта последней мили в других городах России.

«Кикшеринг очень сильно операционный бизнес, привлеченные средства помогут нам масштабировать операции, увеличить качество покрытия городов, и продолжить наращивать преимущество собственных продуктовых разработок как в области софтверных продуктов, так и в части hardware и IoT», — уточнил основатель Whoosh Дмитрий Чуйко.

«Проект интересен для нас, так как использует передовые технологии и разрабатывает их самостоятельно. Это очень качественный проект в очень горячей и востребованной инвесторами отрасли», — пояснил руководитель департамента альтернативных инвестиций «ВТБ Капитал Инвестиции» Магомед Асхабов.

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