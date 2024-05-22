В Минцифры раскрыли, когда во всех российских самолетах появится Wi-Fi

Доступ к Wi-Fi на всех российских самолетах появится в 2028 году. Повсеместный интернет на бортах анонсировал глава Минцифры Максут Шадаев.
Министр указал, что обеспечение Wi-Fi зависит от запуска Россией спутниковой группировки. По оценке Шадаева, это случится к 2028 году, пишет ТАСС.
Ранее в Минцифры анонсировали запуск первой группировки космических спутников связи в 2026 году. Спутники будут использоваться на высокоэллиптической орбите интернет-сети.
До 3030 года планируется запустить 737 таких спутников.
Фото на обложке: Natee Meepian /
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