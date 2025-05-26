Wibes с 1 июня увеличит выплаты блогерам до 9,9% от стоимости товаров
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Платформа Wibes была запущена в марте 2025 года. К программе монетизации Wibes уже присоединились более 2,5 тыс. авторов контента. Селлеры Wildberries разместили уже свыше 18 тыс. товаров, доступных для продвижения инфлюенсерми. Пользователи добавили в корзину суммарно более 400 тыс. товаров из видео в Wibes.
Приложение Wibes позволяет выбирать и приобретать товары, просматривая видео длительностью до 90 секунд, например, обзоры или подборки, контент о новинках и трендах, а также фотографии и короткие статьи.
C 21 апреля 2025 года комиссия маркетплейса для российских продавцов Wildberries на товары, купленные через приложение и веб-версию контентплейса Wibes, снизилась на 1 процентный пункт, писал Русбейс.
«Доля продаж через платформы социальной коммерции в мировом е-commerce составляет уже около 20% и продолжает расти. Чтобы поддержать продавцов, которые уже работают с Wibes, и стимулировать остальных продавцов попробовать этот канал реализации товаров, мы запустили специальную акцию», — рассказывал в апреле директор департамента инноваций и развития экосистемы Wildberries & Russ Игорь Коваль.
Фото на обложке: Dmytro Khlystun / Shutterstock / FOTODOM
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