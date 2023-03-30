В TelecomDaily рассказали о способе обнаружить кражу интернета

Глава Telecom Daily Денис Кусков рассказал о способе обнаружить кражу интернета. Сначала стоит проверить роутер: часто плохой сигнал образуется из-за того, что маршрутизатор режет скорость. Все дело в том, что производители сетевого оборудования в характеристиках в основном указывают теоретически достижимую скорость, передает агентство «Прайм».
По словам аналитика, если на роутере есть надпись, что его максимальная скорость работы 100 Мбит/с, а на деле он обеспечивает только 60 Мбит/с, то это нормально.
Исправить ситуацию можно, обновив прошивку роутера и драйвер Wi-Fi адаптера на ПК который обеспечивает скорость работы устройства и возможность использовать его дополнительные режимы и функции.
При подключении посторонних к роутеру скоростные характеристики будут снижаться в зависимости от количества подключенных устройств.
Денис Кусков добавил, что если имеются подозрения в краже, то сначала стоит провести аудит собственных гаджетов, подключенных к Wi-Fi. Они могут значительно замедлять скорость интернета. Для этого достаточно отключить все устройства от сети и проверить индикатор на роутере, который указывает на то, что его активно используют.
Если индикатор будет продолжать мигать при выключенных девайсах, то это признак того, что к Wi-Fi подключеные посторонние. В этом случае стоит сменить пароль на более серьезный, который будет состоять из цифр, букв, прописных и строчных символов.
Фото на обложке: Casezy idea /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Россия отменит роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией к 2025 году
- 2 Markswebb представило рейтинг мобильных приложений российских операторов
- 3 На Forum.Digital Telecom 2023 обсудят тренды цифровизации телеком-отрасли и меры господдержки
- 4 В Москве пройдет конференция SАTCOMRUS 2022
- 5 Перехват SMS и TDoS-вымогательство — как предотвратить эти и другие ИТ-риски
ВОЗМОЖНОСТИ
30 марта 2023
30 марта 2023
31 марта 2023