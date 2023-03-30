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В TelecomDaily рассказали о способе обнаружить кражу интернета

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Глава Telecom Daily Денис Кусков рассказал о способе обнаружить кражу интернета. Сначала стоит проверить роутер: часто плохой сигнал образуется из-за того, что маршрутизатор режет скорость. Все дело в том, что производители сетевого оборудования в характеристиках в основном указывают теоретически достижимую скорость, передает агентство «Прайм».

В TelecomDaily рассказали о способе обнаружить кражу интернета

По словам аналитика, если на роутере есть надпись, что его максимальная скорость работы 100 Мбит/с, а на деле он обеспечивает только 60 Мбит/с, то это нормально. 

Исправить ситуацию можно, обновив прошивку роутера и драйвер Wi-Fi адаптера на ПК который обеспечивает скорость работы устройства и возможность использовать его дополнительные режимы и функции.

При подключении посторонних к роутеру скоростные характеристики будут снижаться в зависимости от количества подключенных устройств.

Денис Кусков добавил, что если имеются подозрения в краже, то сначала стоит провести аудит собственных гаджетов, подключенных к Wi-Fi. Они могут значительно замедлять скорость интернета. Для этого достаточно отключить все устройства от сети и проверить индикатор на роутере, который указывает на то, что его активно используют. 

 Если индикатор будет продолжать мигать при выключенных девайсах, то это признак того, что к Wi-Fi подключеные посторонние. В этом случае стоит сменить пароль на более серьезный, который будет состоять из цифр, букв, прописных и строчных символов.

Фото на обложке: Casezy idea / Shutterstock

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