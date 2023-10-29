В Госдуме предложили убрать «Википедию» из поисковиков

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин предложил убрать «Википедию» из результатов поиска за нарушение закона «о приземлении». По словам депутата, российские аналоги способны заменить энциклопедию.

Об этом Горелкин написал в своем Telegram-канале. Депутат поддержал блокировку Роскомнадзором Amazon Web Services, Network Solutions и девяти других иностранных хостинг-провайдеров, нарушавших закон «о приземлении».

«Считаю, что эти меры можно распространить еще на одного нарушителя — "Википедию", — которая уже давно перестала быть "свободной энциклопедией"», — написал зампред комитета по информполитике.

Политик считает, что российские аналоги «Руниверсалис» и «Рувики» совокупно не уступают «Википедии» в объеме информации, но «значительно превосходят ее по качеству и достоверности».

Ранее на этой неделе «Яндекс» отчитался, что за первую половину 2023 года удалил из поиска более 190 тысяч ссылок на сайты, внесенные Роскомнадзором в реестр запрещенных.

Фото: Ink Drop / Shutterstock