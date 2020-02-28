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Кредиторы потребовали от обанкротившегося основателя Wikimart 200 млн рублей

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Суд признал сооснователя онлайн-ритейлера Wikimart Максима Фалдина банкротом. Кредиторы потребовали от него 200 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Кредиторы потребовали от обанкротившегося основателя Wikimart 200 млн рублей

Согласно картотеке арбитражных дел, Фалдин был признан банкротом 3 октября 2019 года. С конца прошлого года кредиторы начали предъявлять ему финансовые требования, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве. 

По состоянию на 25 февраля 2020 года с Фалдина пытаются взыскать средства более 30 кредиторов. Арбитражный суд Москвы уже начал процедуру реализации имущества предпринимателя.

Иски кредиторов могут быть связаны с последним проектом Фалдина — интернет-магазином детской одежды Little Gentrys, который был запущен в 2015 году, полагает Ъ.

Средства на развитие Little Gentrys Фалдин привлекал через инвестплатформу StartTrack и займы с личным поручительством и обещанной доходнойстью 20% годовых.

В августе 2018 года Little Gentrys перестала платить проценты по займам. К концу года общий долг компании достиг 136 млн рублей, писал тогда vc. К началу 2019 года счета компании были арестованы. В результате интернет-магазин закрылся.

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