Кредиторы потребовали от обанкротившегося основателя Wikimart 200 млн рублей

Суд признал сооснователя онлайн-ритейлера Wikimart Максима Фалдина банкротом. Кредиторы потребовали от него 200 млн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно картотеке арбитражных дел, Фалдин был признан банкротом 3 октября 2019 года. С конца прошлого года кредиторы начали предъявлять ему финансовые требования, свидетельствуют данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

По состоянию на 25 февраля 2020 года с Фалдина пытаются взыскать средства более 30 кредиторов. Арбитражный суд Москвы уже начал процедуру реализации имущества предпринимателя.

Иски кредиторов могут быть связаны с последним проектом Фалдина — интернет-магазином детской одежды Little Gentrys, который был запущен в 2015 году, полагает Ъ.

Средства на развитие Little Gentrys Фалдин привлекал через инвестплатформу StartTrack и займы с личным поручительством и обещанной доходнойстью 20% годовых.

В августе 2018 года Little Gentrys перестала платить проценты по займам. К концу года общий долг компании достиг 136 млн рублей, писал тогда vc. К началу 2019 года счета компании были арестованы. В результате интернет-магазин закрылся.