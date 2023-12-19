Директор «Викимедиа.ру» объявил о закрытии проекта

Директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский объявил о закрытии проекта. Организация проработала в России 15 лет, она руководила сообществом русскоязычных авторов, проводила лекции и семинары.
Сообщество «Викимедиа.ру» закрывается. Об этом на форуме «Википедии» рассказал директор организации Станислав Козловский.
«Процесс ликвидации продлится несколько месяцев», – написал Козловский.
«Викимедиа.ру» руководила сообществом русскоязычных авторов, проводила лекции, семинары и мастер-классы. В России организация проработала 15 лет.
В 2023 году Wikimedia получила в России 13 штрафов на общую сумму более 20 млн рублей – все они касаются нарушения порядка ограничения доступа к информации. Впервые фонд Wikimedia Foundation получил штраф в апреле 2022 года.
В октябре в Госдуме прозвучало предложение убрать «Википедию» из поисковой выдачи.
Фото на обложке: Photo Oz /
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