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«Википедия» впервые за 10 лет изменит дизайн своего интерфейса
Новости
Екатерина Кочкина
«Википедия» обновит дизайн десктопной версии сайта, который не обновлялся последние 10 лет. Об этом сообщает фонд «Викимедия», который отвечает за развитие сайта.
«Википедия» впервые за 10 лет изменит дизайн своего интерфейсаЕкатерина Кочкина
«С мая 2019 года мы работаем над усилением интерфейса рабочего стола “Википедии”, уделяя особое внимание тому, чтобы вывести наш контент на первый план и упростить навигацию по сайту», — говорится в сообщении.
Среди основных изменений:
- сворачиваемая панель сбоку, которая скроет меню в левой части страницы для полного обзора контента;
- уменьшенный размер логотипа;
- кнопка переключения языков с возможностью сохранения наиболее часто используемых из них;
- закрепленная наверху страницы строка поиска, которая сохраняется при скроллинге;
- превью статей при поиске информации;
- выпадающее меню справа, где дублируется оглавление статей;
- ограничение ширины содержимого страницы.
Отмечается, что изменения будут происходить постепенно и окончательно будут внедрены к концу 2021 года. По собственным данным, сейчас у «Википедии» 53 млн статей на более чем 300 языках.
Фото: Alexey Boldin / Shutterstock
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