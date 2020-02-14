Wildberries рассказал о самых популярных подарках россиян к 14 февраля

Аналитики Wildberries проанализировали, какие подарки россияне выбирают к 14 февраля. В топ вошли бьюти-товары, игрушки и ювелирные изделия. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Wildberries.

Эксперты оценили, продажи каких товаров выросли за последние две недели (с 27 января по 9 февраля 2020 года) по сравнению с первыми неделями января.

Так, продажи шаров (сердец и букв-надписей I love you) на Wildberries увеличились в количественном выражении на 95%. Спрос на праздничные открытки вырос на 126%, на шоколад — на 105%, на духи и парфюмерные наборы — на 60%.

Продажи футболок с принтами из сердечек и мишек возросли на 72%. Спрос на плюшевых игрушек (мишек и зайчиков) вырос на 80%.

В числе популярных подарков оказались также ювелирные изделия и бижутерия. Продажи ювелирных часов-кулонов в форме сердца увеличились на 100%, ювелирных цепочек — на 70%, ювелирных запонок для мужчин — на 80%.

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