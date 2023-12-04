Wildberries рассказал о приговорах по делу о хищении 385 млн рублей

Wildberries рассказал о ходе дела о хищении 385 млн рублей у площадки в 2021 году: девятерых осудили, пятерым предъявили обвинения, трое подозреваемых скончались и еще несколько покинули Россию. Об этом РБК сообщил представитель компании.
Мошенники для кражи денег пользовались уязвимостью системы оплаты маркетплейса. Они регистрировались на Wildberries как продавцы, выставляли несуществующий товар, после чего пытались оплатить заказы по недостоверным реквизитам. Ритейлер переводил продавцу средства как за успешную сделку.
В компании отметили, что расследование продолжается, личности всех подозреваемых установлены. Все осужденные должны будут возместить ущерб.
Фото на обложке: Wildberries
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