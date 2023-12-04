Wildberries рассказал о ходе дела о хищении 385 млн рублей у площадки в 2021 году: девятерых осудили, пятерым предъявили обвинения, трое подозреваемых скончались и еще несколько покинули Россию. Об этом РБК сообщил представитель компании.

Wildberries рассказал о приговорах по делу о хищении 385 млн рублей